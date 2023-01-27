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В Нидерландах дипломатам из РФ не разрешили почтить память жертв холокоста

Посольство России в Гааге: власти Нидерландов не разрешили российским дипломатам почтить память жертв холокоста
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Фото: ТАСС/Виталий Чугин
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Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в возможности почтить память жертв холокоста в рамках ежегодной церемонии Нидерландского комитета Освенцима. Об этом 27 января сообщило посольство России в Гааге в Twitter.

Представители дипведомства выразили сожаление в связи с подобным решением.

«Какими бы ни были оговорки о текущей политической ситуации, это решение является крайне политизированным и полностью противоречит заявлениям голландской стороны о неизменной признательности Красной армии и народу Советского Союза за освобождение Европы от фашизма», — говорится в публикации.

В дипломатическом ведомстве добавили, что российская сторона не раз говорила о важности сохранения исторической памяти и недопущении изменения итогов Второй мировой войны.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в первую очередь советский народ положил конец планам нацистской Германии в 1945 году. Он подчеркнул, что любые попытки пересмотреть вклад России в победу означают оправдание преступлений нацизма.

25 января стало известно, что власти Польши не пригласили представителей РФ на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима. Он добавил, что музей «‎Аушвиц-Биркенау»‎ в Польше еще в мае 2022 года закрыл российскую экспозицию, так как ее куратор, Музей Победы в Москве, не может оплачивать ее обслуживание из-за санкций. При этом дирекция музея не стала согласовывать альтернативные варианты решения этого вопроса.

Ранее, 21 декабря 2022 года, Путин заявил, что если в России с нацистами борются, то на Украине их возводят в ранг национальных героев. Глава государства указал, что Украина использует неонацистов для борьбы с Россией и никто не замечает в этом «подоплеки фашизма».

День освобождения Освенцима Красной армией 27 января во всем мире почитается как День памяти жертв холокоста.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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