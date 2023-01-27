Работу старейшего мусорного полигона приостановили на Кубани

Суд приостановил работу мусорного полигона в Белореченске (Краснодарский край). На объекте выявлены многочисленные нарушения.

Объект является одним из крупнейших мусорных полигонов в России. Организация «Крайжилкомресурс» допускала различные нарушения, в частности, полигон работал после исчерпания мощности. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

В соответствии с федеральным проектом «Чистая страна» до конца 2024 года в Краснодарском крае планируется ликвидация свалок в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе.

Днем ранее сообщалось о планах по строительству нового полигона для захоронения твердых коммунальных отходов в Липецкой области. Заключение концессионного соглашения с инвестором поддержали депутаты. Мощность полигона составит не менее 100 тыс. т в год.