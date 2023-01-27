«Москвич» запланировал начать поставки автомобилей еще в 12 городов России

Московский автомобильный завод «Москвич» сообщил, что машины марки появятся в феврале 2023 года в 20 российских дилерских центрах. Об этом 27 января сообщила пресс-служба производителя.

Так, еще 20 дилерских центров марки получат новинку российского авторынка. Автомобиль «Москвич» появится в 12 крупных городах России: Ставрополе, Тюмени, Омске, Оренбурге, Челябинске, Красноярске, Перми, Волгограде, Казани, Воронежа, Самары и Саратова.

«Отгрузки автомобилей начнутся в феврале», — указали в пресс-службе компании.

На сегодняшний день дилерская сеть возрожденного автозавода «Москвич» представлена 52 автосалонами в 23 региональных центрах, в которых осуществляется продаж машин и их обслуживание.

По оценке производителя, интерес к новой машине «Москвич» растет, поэтому география присутствия марки расширится. С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе, уточнили на заводе.

24 января стало известно, что новые модели автомобилей «Москвич 5» и «Москвич 6» начнут производить на МЗА «Москвич» в 2023 году. По информации портала Drom, модель «Москвич 5» будет представлять собой перелицованный лифтбек Sehol A5 Plus, а «Москвич 6» построят на базе кроссовера JAC S7. О том, какими двигателями будут оснащены новые модели, не сообщается. Неизвестен также и объем производства этих моделей.