Подрядчика на благоустройство набережной определили в Оленегорске

В Мурманской области определили подрядную организацию, которая займется благоустройством Минеральной набережной в парке Горняк в Оленегорске. Об этом 27 января сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на результаты электронного аукциона.

Победителем торгов стала компания из Казани. За 79,8 млн рублей она согласилась благоустроить набережную на участке площадью более 10 га. В этот же контракт входит разработка проекта благоустройства самого парка Горняк.

Перед началом строительных работ подрядчик должен провести геодезическое, экологическое, гидрометеорологическое и геологическое обследование территории.

Уточняется, что всего на конкурс были поданы пять заявок. По результатам аукциона начальная цена контракта снизилась на 24%.