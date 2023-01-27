Жителю Псковской области вынесли приговор убийство матери

В городе Остров в Псковской области суд признал виновным 45-летнего местного жителя в убийстве матери. Об этом объединенная пресс-служба судов региона сообщает 27 января.

Убийство произошло в феврале 2022 года. Судом установлено, что подсудимый в ходе ссоры со своей матерью нанес ей множественные удары руками, деревянными палками и металлическим совком, пишет Псковское агентство информации.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, он проведет их в колонии строгого режима, уточняет Псковская Лента Новостей. Приговор в законную силу пока не вступил.

17 января в селе Левадки в Крыму пьяный мужчина задушил полотенцем свою 78-летнюю бабушку. По данным следствия, после убийства он попытался скрыться, подозреваемого задержали в Евпатории.