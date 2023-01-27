Аналитик поддержал создание реестра видеоигр с целью защиты детей

Рейтинг видеоигр в России необходим, но технически непонятно, как такая инициатива будет реализована. Такое мнение 27 января выразил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Так он прокомментировал «Известиям» новость о том, что правительство РФ попросило Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от негативного влияния видеоигр. Например, предлагается создать перечень одобренных игр и реестр запрещенных. Кроме того, меры включают предварительную установку отечественных программ родительского контроля на компьютеры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы.

«В каком-то виде рейтинг игр нужен, но технически непонятно, как это будет реализовываться. Потому что в мире есть китайский и американский опыт. Я думаю, что самое простое — это рейтинг по возрасту, по сценам насилия. То есть действительно это такой рейтинг, по которому родители, например, могут выбирать игры, насколько они подходят или не подходят для их детей, потому что всё равно эта ответственность лежит на них», — считает эксперт.

По его словам, инициатива, похожая на реестр запрещенных видеоигр, реализована в Китае: там распространение игр просто запрещается на той или иной платформе, регулируются продажи и так далее.

«Впрочем, строгость российских запретов, скорее всего, будет компенсироваться необязательностью их исполнения. Потому что все запрещенные игры на территории России доступны в том или ином виде, поэтому проблем с доступом к контенту точно не будет», — добавил Муртазин.

В декабре прошлого года с предложением создать в России реестр запрещенных компьютерных игр также выступала комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. По мнению парламентариев, эта мера позволит противодействовать производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр, в которых пропагандируется культ жестокости, насилия, встречается порнография и нецензурная брань, а также террористическая и экстремистская деятельность.