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Финский зоопарк захотел вернуть панд Китаю из-за финансовых проблем

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Jing
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Правление зоопарка в Финляндии решило вернуть двух панд Китаю из-за проблем с финансами. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в организации.

Панда отправляется в Москву

Речь идет о зоопарке в городе Эхтяри. Во вторник, 24 января, министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии в проекте дополнительного бюджета страны предложило €5 млн на погашение задолженностей в зоопарке города Эхтяри. Инициатива вызвала широкое обсуждение в стране, где на исчезающие виды песца в Лапландии ежегодно выделяют не более €100 тыс.

В этой связи 25 января глава минсельлесхоза Антти Курвинен отозвал предложение, сообщает «РИА Новости».

В сообщении зоопарка сказано, что организация начала подготовку к возвращению панд. Ситуацию будет рассматривать официальная рабочая группа, в которую вошли представители минсельлесхоза, минфина и МИДа, после чего будет принято окончательное решение, пишет сайт kp.ru.

Панды находятся в Финляндии в аренде в зоопарке Эхтяри, который вносит ежегодную плату в фонд защиты панд в Китае, сумма не разглашается.

Финские СМИ сообщают, что плата за панд приближается к €1 млн в год. Из-за пандемии поток желающих увидеть панд упал до минимума, из-за чего у зоопарка возникли существенные финансовые трудности.

В ноябре 2021 года посольство Китая в Финляндии занималось сбором пожертвований для содержания панд в этом зоопарке. Отмечается, что каждый день пандам требуется по 30 кг свежего бамбука.

Животных привезли в Хельсинки в январе 2018 года, они были подарены председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в 2017 году в Финляндию. После этого панд перевезли в зоопарк Эхтяри, который находится в 350 км от финской столицы.

Ожидалось, что с появлением панд в зоопарк будут приходить 280 тыс. посетителей в год.

Панды находятся в Финляндии по договору аренды на 15 лет.

В июле прошлого года в зоопарке Торонто у красной панды родился детеныш. Красные панды находятся под угрозой исчезновения из-за незаконной охоты и потери среды обитания.

Мать новорожденного была доставлена ​​в зоопарк Торонто в ноябре 2021 года для потенциального спаривания с самцом в рамках плана по сохранению видов красных панд.

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