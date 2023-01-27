Прокуратура начала проверку по факту отключения воды в алтайском поселке

В Троицком районе Алтайского края организована проверка по факту отключения водоснабжения в части поселка Октябрьский. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 24 января произошла аварийная ситуация на водонапорной башне. Подача воды была прекращена в ряд домов. Отключение затронуло 403 абонента (114 домовладений), пишет altapress.ru.

«С целью устранению последствий аварии администрацией Троицкого района с привлечением подрядной организации запланировано проведение работ по бурению новой скважины», — говорится в сообщении прокуратуры.

Само ведомство по факту случившегося проводит проверку.

18 января сообщалось о проверке по факту крупной коммунальной аварии, произошедшей за день до этого в Уфе. Полное отключение холодной воды произошло в трех микрорайонах, также оно затронуло соцобъекты. На территории еще одного микрорайона было понижено давление в трубах.