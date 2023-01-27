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Дело оренбургских «потрошителей» банкоматов передали в суд

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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела оренбургских «потрошителей» банкоматов. Их обвиняют в ограблении почтовых отделений и банкоматов на территории региона на сумму более 4,6 млн рублей.

Как отмечает 56orb.ru, банду, состоящую из трех человек, поймали еще в феврале 2022 года, однако только сейчас материалы дела передали в суд. На время следствия обвиняемые находились под стражей, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. На их имущество наложен арест.

Фигурантами дела являются трое жителей села Краснохолм под Оренбургом. Грабители действовали в период с октября 2021 года по февраль 2022 года. Следствие установило причастность обвиняемых к ограблению пяти банкоматов, трех почтовых отделений и краже прицепа с моторной лодкой, уточняет РИА «Оренбуржье».

Злоумышленников задержали во время очередного ограбления при попытке вскрыть банкомат. В тот момент в нем находилось более 900 тыс. рублей. Деньги завезли за день до кражи для выдачи зарплат.

Грабители специально нашли банкомат вдали от места их проживания, изучили местность, запланировали пути отхода. Для общения они использовали портативные рации.

В полночь грабители проникли в помещение через окно и начали пилить часть банкомата углошлифовальной машиной. Чтобы прохожие не увидели искр, место преступления они укрыли деревянными стендами, сообщает Урал56.Ру.

Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось, что в Москве грабитель вынес несколько украшений из ювелирного магазина, пока продавец находилась в обмороке. Неизвестный зашел в магазин и передал записку сотруднице. Там было написано, что происходит ограбление. Под курткой у злоумышленника был предмет, похожий на пистолет, увидев который девушка упала в обморок. Ущерб оценили примерно в 1 млн рублей.

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