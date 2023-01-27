Карантин по птичьему гриппу ввели в селе на Камчатке

Случай птичьего гриппа выявили в селе Никольское в Камчатском крае. На территории населенного пункта введен карантин.

По данным руководителя агентства по ветеринарии региона Артема Никитина, в январе 2023 года в ведомство обратился владелец домашнего подворья, который сообщил о гибели его кур. Мужчина предполагал, что птиц отравили из-за личного конфликта. Образцы были направлены в лабораторию, специалисты пришли к выводу, что причиной падежа стал вирус птичьего гриппа. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Очагом заболевания признано хозяйство, в котором содержались птицы. Там проводится дезинфекция. Карантин действует на территории всего села. Специалисты проводят в подворьях регулярный осмотр птиц и отбор проб на анализ.

20 января сообщалось о возбуждении уголовного дела после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). По данным следствия, должностные лица не приняли необходимые меры по соблюдению ветеринарных правил на производстве.