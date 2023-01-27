ВГА Херсонской области переименовали в областную администрацию

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области переименована в областную администрацию. Во главе исполнительной власти стоит губернатор, сообщил в пятницу, 27 января, врио главы региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что Херсонская область переходит на мирные рельсы и начинает налаживать мирную жизнь, что отражается и в названии государственных структур.

«Военно-гражданская администрация Херсонской области теперь становится администрацией Херсонской области. В соответствии с указом руководство исполнительной властью Херсонской области осуществляет губернатор, а ее высшим органом является правительство»,— написал он в своем Telegram-канале.

К сообщению Сальдо приложил скрин указа «О системе и структуре исполнительных органов Херсонской области», подписанного им 24 января. Он подчеркнул, что, несмотря на сухой заголовок, это очень важный документ.

«Изданный указ — крупный, знаковый и широко распространенный шаг. Теперь наши исполнительные структуры органично встроены в общероссийскую систему управления. Уверен, что это увеличит отдачу от их работы как для людей, так и для государства», — пояснил врио главы региона.

Ранее в эту пятницу сообщалось, что новые регионы, вошедшие в состав России, перейдут на московское время. Как рассказали в Минпромторге, в ближайшее время Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, как и Москва, — прежде четыре региона жили по киевскому времени. Соответствующий проект федерального закона уже внесен в правительство России.

Новые регионы вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов 30 сентября 2022 года. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по их интеграции, продлится до 1 января 2026 года.