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Пассажиры в Подмосковье с начала года забыли в автобусах около 250 вещей

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Жители и гости Московской области с начала 2023 года забыли в автобусах «Мострансавто» около 250 вещей. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается на сайте правительства региона.

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Чаще всего пассажиры оставляли в автобусе транспортные, социальные и банковские карты. Кроме того, в зимнее время года часто забывают варежки, перчатки, шарфы, шапки и мешки со сменной обувью, отмечает телеканал «360».

Среди самых необычных находок в январе оказались детский аккордеон, кукольный домик и швейные журналы.

Жителям и гостям региона напомнили, что для поисков потерявшейся вещи можно обратиться по номеру единой линии 8 (800) 700-31-13, направить сообщение в группу компании в соцсетях или чат-бот. Находки хранятся в течение шести месяцев, после чего утилизируются.

18 января в пресс-службе Московского метрополитена рассказали RT о самых необычных забытых вещах. В список оставленных пассажирами метро столицы вещей вошли жалюзи, спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек, ласты и коллекционные елочные игрушки.

Обычно же пассажиры забывают мобильные телефоны, сумки, рюкзаки с предметами одежды, зарядные устройства и сезонные вещи: зонты, головные уборы, перчатки и шарфы, пишет сайт kp.ru.

В январе 2020 года в московском метро заработал второй склад забытых вещей. Он расположен на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии.

Ежемесячно на станциях и в вагонах метров забывают около 700 различных предметов. Как правило, это чемоданы, сумки и рюкзаки. Все потерянные предметы отправляются на склады на станциях «Деловой центр» и «Котельники». Исключение составляют документы. Их передают в УВД в метрополитене.

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