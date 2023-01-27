Нетаньяху заявил о недопущении Израилем повторения холокоста

Израиль всегда будет чтить память миллионов евреев, которые погибли во время холокоста, и никогда не допустит повторения подобной трагедии. Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, 27 января.

«Мы отмечаем это событие в Израиле, почитая священную память тех, кто погиб от рук преступного нацистского режима. И мы клянемся, что это никогда больше не случится с нашим народом», — приводит его слова RT.

Он подчеркнул, что главным отличием современного этапа истории от событий 1940-х годов является существование независимого национального еврейского государства.

«Разница в том, что теперь у еврейского народа есть Государство Израиль. Израиль защищает себя сам», — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что большинство из уничтоженных нацистами евреев были гражданами СССР. Он подчеркнул, что Россия категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности.

Глава государства заверил, что Россия проводит такую политику, которая предполагает, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось.

В тот же день ФСБ России обнародовала рассекреченные документы, свидетельствующие о том, что поляки вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря Аушвиц, большинство из которых были евреями, сообщает телеканал «360».

Концлагерь Аушвиц был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. Учитывая, что большую часть заключенных составляли евреи, эта дата ежегодно отмечается как Международный день памяти жертв холокоста. Однако, как рассказал в интервью «‎Известиям»‎ посол России в Варшаве Сергей Андреев, в этом году власти Польши не пригласили представителей РФ на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Аушвица.