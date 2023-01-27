Реорганизацию детских садов проведут в Кургане

В Кургане проводится реорганизация детских садов. Родителей воспитанников просят подписать уведомления о прекращении деятельности детского сада. Об этом они сами рассказали ИА «Ура.ру».

По их словам, в администрации учреждений на вопросы о том, зачем это необходимо сделать, отвечают, что идет оптимизация. Юридически образовательное учреждение станет филиалом, для детей не изменится ничего, а заведующую и, возможно, еще нескольких работников, ждет сокращение.

В пресс-службе городской администрации агентству рассказали, что реорганизация коснется 13 детсадов. Их планируют объединить для создания одного образовательного пространства в микрорайоне города и объединения финансовых и материально-технических ресурсов учреждений.

В мэрии пообещали, что помещения детских садов и педагогические коллективы останутся в системе образования Кургана, и дети продолжат образование со своими воспитателями.

Реорганизацию проведут до 30 июня 2023 года.

Ранее, 13 января, сообщалось, что в Заозерном микрорайоне Кургана обновят парк, созданный в 2022 году. Там проведут озеленительные работы и установят скамейки, качели, перголы. Около водоема появится деревянный пирс.