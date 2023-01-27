Shell планирует выход из бизнеса по продаже электроэнергии в трех странах

Энергокомпания Shell рассматривает возможность выхода из бизнеса в Великобритании, Германии и Нидерландах. В организации пояснили, что это связано с жесткими рыночными условиями, передает телеканал «Известия». Как сообщают СМИ, в 2022 году европейские поставщики энергии столкнулись с резкими скачками оптовых цен. На этом фоне в прошлом году Shell вложила почти $1,5 млрд в британский розничный бизнес по продаже электроэнергии. В феврале 2022 года Shell объявила о выходе из всех нефтегазовых проектов в России.

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