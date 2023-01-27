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Путин от лица России выразил скорбь о миллионах погибших во Второй мировой войне

Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом
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Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon-
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Россия скорбит о миллионах погибших во Второй мировой войне евреях и представителях других национальностей. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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«Тогда, в 1945 году, конец варварским планам нацистов положил, прежде всего, советский народ», — говорится в телеграмме российского лидера по случаю Дня памяти жертв Холокоста и 78-й годовщины освобождения Красной Армией узников концлагеря Освенцим.

Путин подчеркнул, именно советский народ отстоял свободу и независимость Родины. Он добавил, что любые попытки пересмотреть вклад России в победу означают оправдание преступлений нацизма.

«Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому — те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты», — заявил глава государства.

По словам Путина, с этим злом сейчас борются российские военные.

18 января российский лидер заявил, что попытки возрождения нацизма были всегда, однако ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, которое сегодня пытаются прикрыть борьбой за независимость.

Ранее, 21 декабря 2022 года, Путин заявил, что неонационалисты есть в любой стране, однако если в России с ними борются, то на Украине их возводят в ранг национальных героев. По его словам, Украина использует неонацистов для борьбы с Россией, и никто не замечает, что эта борьба «проводится с подоплекой фашизма».

Тогда президент отметил, что Россия в свою очередь не могла оставаться безразличной в данной ситуации. И в конце концов стало очевидным, что столкновение с нацистскими силами, в том числе на Украине, произойдет.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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