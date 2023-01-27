Программу кинофестиваля «Дух огня» изменят власти ХМАО

Власти ХМАО изменят программу главного окружного кинофестиваля «Дух огня». Помимо культурной части, в нем появится деловая часть. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Деловая часть разработана совместно с фондом «Росконгресс» и Минвостокразвития РФ. Она включена в состав повестки председательства России в Арктическом совете. В нее войдут несколько мероприятий: сессии и бизнес-диалоги, посвященные развитию этнического кино в мире и в регионах Севера и Арктики.

Также в рамках фестиваля состоится серия мероприятий, связанных с продвижением культурно-исторического наследия коренных народов Севера, пишет ИА «Ура.Ру» со ссылкой на директора департамента Елену Шумакову.

Агентство напоминает, что президентом главного кинофестиваля ХМАО стал сербский режиссер Эмир Кустурица. Его утвердили на пост президента фестиваля осенью 2022 года.