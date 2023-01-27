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В Кремле отреагировали на изменение миграционных норм в Казахстане

Песков об отмене визарана в Казахстане: важно, чтобы права россиян соблюдались
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Фото: ТАСС/Стрингер
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Права российских граждан, находящихся в Казахстане, должны соблюдаться после изменения в стране миграционных норм. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там сейчас много образовалось людей, которые там остановились или транзитом. Понятно, что страны хотят вести их учет, понимать, сколько там граждан. Для этого надо оформлять вид на жительство. Наши власти находятся в контакте, важно, чтобы права наших граждан соблюдались. Мы об этом будем говорить», — сказал он на брифинге.

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Представитель Кремля напомнил, что в Казахстане продолжает действовать механизм получения вида на жительство, что дает возможность гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) свободно перемещаться и выбирать страну, в которой можно жить и работать.

Об изменении правил въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане власти республики сообщили 17 января. Теперь граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут пребывать в стране до 90 суток в течение 180 дней, остальным иностранцам разрешено находиться в республике не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода.

На следующий день начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров рассказал, что новые миграционные правила вступят в силу в Казахстане с 27 января. Он указал на то, что изменения не ужесточают законодательство, а приводят его в соответствие с международной практикой. Новые правила не будут распространяться на тех, кто приехал в Казахстан по визе, поскольку для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы.

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