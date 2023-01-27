В Кремле оценили заявления США о готовности смягчить санкции против РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 января отметил, что Россия не склонна преувеличивать значение слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон готов смягчить санкции против Москвы ради серьезных переговоров по Украине.

«По-прежнему [шагов в сторону переговорного процесса] не просматривается. Эти заявления госпожи Нуланд, мы не склонны преувеличивать их значения. Фактически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра или гибкости в позиции Вашингтона, которая диаметрально расходится с нашей позицией», — пояснил он.

Ранее, 26 января, Нуланд сделала заявление на тему того, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине. Она также добавила, что аналогичной позиции придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Между тем, Блинкен указал, что США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Санкции введены якобы за действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

27 января сенатор Алексей Пушков указал на то, что никакого «нового сигнала» в заявлении Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций и готовности к переговорам нет и она лишь в очередной раз повторила известную всем позицию Вашингтона.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.