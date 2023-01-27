Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России
Общество
Источник сообщил об обысках в здании Федеральной таможенной службы
Авто
В России начались продажи компактного хетчбэка Kia Ray
Общество
В Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Политика
Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз
Экономика
«Ростех» назвал сроки начала серийного производства МС-21
Мир
В МИД Польши призвали поставить Украине наступательное вооружение
Экономика
Товары Zara и H&M смогут завезти в РФ по параллельному импорту
Экономика
«Спортмастер» отказался от покупки магазинов Decathlon в России
Авто
Марка Omoda представит в России новый седан в 2023 году
Мир
Первые солдаты ВСУ прибыли в Германию для обучения обращению с БМП Marder
Мир
МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана
Сюжет:

В Кремле оценили заявления США о готовности смягчить санкции против РФ

Песков заявил, что Москва не склонна преувеличивать значения слов Нуланд об ослаблении санкций
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 января отметил, что Россия не склонна преувеличивать значение слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон готов смягчить санкции против Москвы ради серьезных переговоров по Украине.

«По-прежнему [шагов в сторону переговорного процесса] не просматривается. Эти заявления госпожи Нуланд, мы не склонны преувеличивать их значения. Фактически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра или гибкости в позиции Вашингтона, которая диаметрально расходится с нашей позицией», — пояснил он.

Без дела прогадать: прогнозы краха экономики РФ признали беспочвенными
Западные аналитики не спешат делать громкие заявления, в отличие от политиков

Ранее, 26 января, Нуланд сделала заявление на тему того, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине. Она также добавила, что аналогичной позиции придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Между тем, Блинкен указал, что США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Санкции введены якобы за действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

27 января сенатор Алексей Пушков указал на то, что никакого «нового сигнала» в заявлении Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций и готовности к переговорам нет и она лишь в очередной раз повторила известную всем позицию Вашингтона.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023