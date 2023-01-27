Песков предупредил Японию о последствиях антироссийских санкций

Япония с самого начала конфликта на Украине занимала недружественную позицию по отношению к России, ничего страшного в новых запретах нет. Об этом 27 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал запрет кабмина Японии на поставки в РФ медицинских изделий, роботов, вакцин, а также ядерных материалов и устройств для обнаружения взрывчатых веществ.

Представитель Кремля также отметил, что подобное решение неизбежно повлечет последствия для двусторонних отношений Москвы и Токио, которые и так находятся в не лучшем состоянии. Кроме того, при выработке ответных шагов Россия будет руководствоваться в первую очередь собственными интересами.

Ранее 27 января Япония запретила 49 российским компаниям экспортрадиоактивных материалов, вакцин, и роботов. Под ограничения также попали медицинские изделия, оборудование для производства композитных материалов, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники, а также порошок для снятия отпечатков пальцев и вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.

Помимо этого, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

В октябре Токио ввел санкции против 58 физических лиц, девяти организаций и 23 людей из РФ. Сообщается, что ни имели отношение к новым субъектам РФ (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области).

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.