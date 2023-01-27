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Китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

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Фото: commons.wikimedia.org
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Два китайских военных самолета вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Об этом в пятницу, 27 января, сообщило южнокорейское агентство News1 со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил республики.

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Так, первый самолет вошел в зону ПВО в 10:30 по местному времени (4:30 по мск), второй — в 11:10 (5:10 мск). Позже один из них вошел в зону еще раз и покинул ее через 30 минут.

«Когда на этот раз китайский военный самолет вошел в зону ПВО, южнокорейские военные совершили аварийный вылет истребителей ВВС, чтобы подготовиться к непредвиденным обстоятельствам», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что китайские самолеты не нарушили воздушное пространство страны.

5 января сообщалось, что в бесполетную зону в Сеуле проник дрон из арсенала Вооруженных сил КНДР. Беспилотник подлетел с севера, однако не приблизился к ключевым охраняемым объектам.

Ранее, ​​26 декабря 2022 года, также стало известно о пересечении границы Южной Кореи дронами КНДР. В общей сложности было замечено пять беспилотников.

Тогда отмечалось, что для противодействия южнокорейские военные подняли в воздух легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула. В общей сложности около 20 истребителей и вертолетов совершили боевой вылет, длившийся около пяти часов, но по итогу сбить дроны так и не удалось.

В минобороны Южной Кореи назвали инцидент провокацией.

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