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Кубок Гагарина доставят в Нижний Тагил 1 февраля

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В Нижний Тагил привезут главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги, Кубок Гагарина. 1 февраля его представят в ТРЦ DEPO. Сфотографироваться с ним можно с 18 до 20 часов.

Как сообщает «ТагилСити.Ру», трофей доставят в специальном водонепроницаемом кофре. Его будут сопровождать сотрудники спецсвязи. Переносят кубок обычно два человека в перчатках.

Помимо Нижнего Тагила, он побывает еще в трех городах Свердловской области. Так, 2 февраля кубок продемонстрируют в Каменск-Уральском, 3 февраля — в Первоуральске, а на следующий день — в Екатеринбурге.

Кубок Гагарина является переходящим. Он сделан из серебра, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне изображена летящая комета и Юрий Гагарин в скафандре. На другой стороне — хоккеист. На мелких шайбах, расположенных по кругу, нанесены имена победителей. Масса кубка — 19 кг.

Ранее московские армейцы взяли второй Кубок Гагарина, переиграв в финале «Магнитку».

20 декабря, сообщалось, что распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и КХЛ в партнерстве создали и запустили в продажу лотерейные билеты моментальных лотерей в специальном дизайне. Он посвящен российскому хоккею. На билетах изображена хоккейная атрибутика, символика КХЛ, Кубок Гагарина и талисманы российских хоккейных клубов.

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