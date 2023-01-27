Bloomberg: ЕС уведомили о законных основаниях для использования части активов ЦБ России

Евросоюз полагает, что нашел «законные» основания для того, чтобы временно использовать около €33,8 млрд из замороженных активов Банка России (ЦБ) на восстановление Украины. Об этом 26 января сообщило агентство Bloomberg.

По данным юридической службы совета ЕС, этот план осуществим, если активы не будут экспроприированы. Также нужно соблюсти ряд условий, таких как дата прекращения, акцент на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут в какой-то момент возвращены России.

Издание отмечает, что официальные лица G7 и Евросоюза не видят четких правовых оснований для захвата российских активов. Их также беспокоит прецедент, который создаст подобное использование иностранных средств, особенно принадлежащих Центробанку.

23 января замглавы МИД России Сергей Рябков назвал намерение властей США передать конфискованные российские активы Украине воровством. Он добавил, что страна, основывающаяся на верховенстве права, занимается самоотрицанием, а те, кто предлагает подобные идеи, заигрались в геополитику.

19 января стало известно о том, что Европейская комиссия (ЕК) работает над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов. По словам и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилла Логвинова, Брюссель оказывает давление на те страны, которые «недорабатывают» в этом направлении.

В ноябре председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов, средства из которого пойдут на помощь Украине. Она отметила, что в ЕС заблокировано €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств и после отмены санкций их можно будет использовать в качестве компенсации Киеву.

В свою очередь, 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ответных мерах в том случае, если Евросоюз пойдет на такой шаг. Она не уточнила, о каких именно мерах идет речь, так как это будет зависеть от действий ЕК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября также назвал незаконным использование замороженных активов России для восстановления Украины. Он указал на то, что конфискация российских активов за рубежом является посягательством на собственность: государственную и частную.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли ни к чему хорошему не приводит. Об этом он сказал на пленарном заседании Евразийского экономического форума по видеосвязи.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

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