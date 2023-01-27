Жительница Амурской области лишилась 3,5 млн рублей из-за мошенников

Полиция возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении жительницы Белогорска (Амурская область). 53-летняя женщина лишилась 3,5 млн рублей.

По словам потерпевшей, в середине декабря ей поступил звонок с неизвестного телефона. Собеседница представилась менеджером инвестиционной компании. Она предложила участвовать в проекте для получения дохода. Позже с амурчанкой связался мужчина, который дал инструкции по установке приложения и авторизации, пишет Амурская служба новостей.

Женщина взяла кредиты в нескольких банках и «инвестировала» средства. Потерпевшая не обратила внимание на то, что переводы она осуществляла на карты физических лиц, а не на счета инвестиционных компаний, уточняет ИА PriamurMedia. Вывести средства женщине не удалось, из-за этого потерпевшая обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Днем ранее сообщалось о жительнице Тамбова, которая оформила шесть кредитов для мошенников. Потерпевшая лишилась почти 1 млн рублей.