Министр обороны Эстонии попал в ДТП с лосем

Автомобиль министра обороны Эстонии Ханно Певкура попал в ДТП с лосем. Об этом Певкур сообщил в соцсетях в четверг, 26 января.

По его словам, в результате аварии лось погиб, а «машину, видимо, придется списать», пишет REGNUM.

«К счастью, все находившиеся в автомобиле здоровы», — приводит слова министра сайт aif.ru.

Певкур отметил, что в момент аварии он возвращался с учений военизированного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»).

Ранее 26 января правительство Эстонии сообщило о проведении внеочередных военных учений, которые будут проходить до 29 января. Для участия в учениях вызваны 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин «Кайтселиита» Западного округа территориальной обороны.

Отмечается, что учения носят тренировочный характер и проводятся с целью проверки боеготовности.