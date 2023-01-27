Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России
Общество
Источник сообщил об обысках в здании Федеральной таможенной службы
Авто
В России начались продажи компактного хетчбэка Kia Ray
Общество
В Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Политика
Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз
Экономика
«Ростех» назвал сроки начала серийного производства МС-21
Мир
В МИД Польши призвали поставить Украине наступательное вооружение
Экономика
Товары Zara и H&M смогут завезти в РФ по параллельному импорту
Экономика
«Спортмастер» отказался от покупки магазинов Decathlon в России
Авто
Марка Omoda представит в России новый седан в 2023 году
Мир
Первые солдаты ВСУ прибыли в Германию для обучения обращению с БМП Marder
Мир
МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Также оно затрагивает вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства.

Соседский союз: Москва и Минск одинаково смотрят на СВО
При этом Лукашенко не видит провокаций в отношении своей республики со стороны Киева

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 27 января, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 25 января, Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение между странами.

Документ был подписан в Минске 19 июня 2020 года.

Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность, передает НСН.

Соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из сторон письменно по дипломатическим каналам не уведомит другую о своем намерении прекратить его действие.

Ранее, 19 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стратегические направления укрепления Союзного государства.

12 января Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых в сентябре 2021 года. Он напомнил, что грамотная реализация программ позволит существенно продвинуться вперед в вопросе обеспечения равных прав граждан двух стран, так как это основа отношений России и Белоруссии.

В сентябре 2021 года правительство РФ опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией. Они были одобрены после заседания Совета министров Союзного государства с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023