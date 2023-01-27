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В Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС

В администрации Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС на предмет хранения оружия
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Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
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Представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) должны провести проверки украинских АЭС на предмет возможного изготовления на них оружия. Об этом заявил 27 января председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

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«МАГАТЭ стоит проявить обеспокоенность и очень тщательно проверить все атомные станции, подконтрольные режиму Зеленского. Это был бы их весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности», — сказал он.

Рогов отметил, что агентство «потворствует режиму (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского», поэтому закрывает глаза на его преступления.

Накануне Рогов опроверг информацию МАГАТЭ о взрывах рядом с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), назвав ее провокационной уловкой. Он признался, что у него складывается впечатление, будто МАГАТЭ выполняет «политическую волю киевского режима и их хозяев».

Соответствующее сообщение агентства поступило в тот же день. В нем говорилось о мощных взрывах, которые говорят о якобы ведущихся «военных действиях вблизи объекта».

24 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства при проверках не нашли на украинских АЭС военной техники. Днем ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уклонился от ответа на вопрос о западном вооружении на территориях атомных электростанций на Украине, переадресовав его МАГАТЭ.

23 января в пресс-службе Службы внешней (СВР) разведки России сообщили о том, что Киев хранит западные боеприпасы и вооружение на территории украинских атомных электростанций. Речь шла о боеприпасах к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, западных боеприпасах для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также о крупнокалиберных артиллерийских боеприпасах.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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