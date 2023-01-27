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В России начались продажи компактного хетчбэка Kia Ray

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Фото: Kia
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На российском рынке автопродавцы стали предлагать хетчбэк Kia Ray, который ранее не был представлен в РФ. За автомобиль 2022 года выпуска с минимальным пробегом просят 1,65 млн рублей, пишет 27 января «Российская газета».

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Под капотом переднеприводной машины установлен литровый трехцилиндровый бензиновый атмосферный мотор MPI мощностью 76 л.с., который агрегатирован с четырехступенчатым автоматом.

Kia Ray построен на измененной платформе, на которой выпускали известный в России хетчбэк Kia Picanto, но у Ray полностью оригинальный кузов со сдвижной пассажирской дверью с правой стороны. По левому борту задняя дверь для пассажиров второго ряда традиционная, распашная. Среди опций у машины есть камера заднего вида и «зимний пакет», включающий в себя подогрев руля, сидений и зеркал заднего вида.

Специалисты напомнили, что летом 2022 года в Южной Корее дебютировала рестайлинговая версия Kia Ray. Автомобиль получил другие передние фары, задние фонари, решетку радиатора и бамперы, а его салон получил новые цвета отделки.

17 января на российском авторынке появился новый внедорожник корейской марки Kia Mohave. Цена на рестайлинговую версию автомобиля с учетом акций от дилера начинается от 6,8 млн рублей. Полноприводный автомобиль оснащен трехлитровым дизельным двигателем, мощность которого 249 л.с. (крутящий момент 549 Нм). Такой мотор работает с восьмиступенчатым автоматом.

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