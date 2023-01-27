Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России
Общество
Источник сообщил об обысках в здании Федеральной таможенной службы
Авто
В России начались продажи компактного хетчбэка Kia Ray
Общество
В Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Политика
Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз
Экономика
«Ростех» назвал сроки начала серийного производства МС-21
Мир
В МИД Польши призвали поставить Украине наступательное вооружение
Экономика
Товары Zara и H&M смогут завезти в РФ по параллельному импорту
Экономика
«Спортмастер» отказался от покупки магазинов Decathlon в России
Авто
Марка Omoda представит в России новый седан в 2023 году
Мир
Первые солдаты ВСУ прибыли в Германию для обучения обращению с БМП Marder
Мир
МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Названы самые популярные музеи ВДНХ

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музейные пространства ВДНХ в прошлом году посетили порядка 2 млн человек, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Самой популярной выставочной площадкой стал крупнейший в стране тематический центр «Космонавтика и авиация», где побывали около 570 тыс. человек. Осенью там открылась постоянная экспозиция «Авиация. Мечты о полете» с мультимедийными экспонатами и макетами отечественных самолетов.

На втором месте по посещаемости — павильон «Макет Москвы», который принял более 440 тыс. гостей. На третьем — Музей гаража особого назначения ФСО России (180 тыс. человек).

По словам Сергуниной, на ВДНХ работают экспозиции, рассчитанные «на детей и взрослых с самым широким кругом интересов: от науки и техники до искусства и культуры». «Выставочные площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ. Сейчас это уже не просто отреставрированные павильоны, а настоящие точки притяжения для москвичей и гостей города», — подчеркнула она.

Экспозиционные пространства в основном располагаются в центральной части ВДНХ. Они объединены в кластер под названием «Музейный город». В прошлом году здесь открылся музей «Биотех», экспозиции которого посвящены современным биотехнологиям: от создания вакцин до производства инновационных материалов.

На ВДНХ также работает выставка «12 признаков живого» с применением технологий дополненной реальности. Ее концепцию разработали ученые-биологи и художники. В экспозицию вошли традиционные экспонаты и произведения современного искусства, которые показывают, как взаимосвязано все существующее на Земле и за ее пределами.

Еще одна новая площадка — центр дизайна La Atmosfera, где предлагают посетить выставки современных художников, скульпторов, фотографов и послушать лекции о культуре.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023