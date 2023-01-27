Названы самые популярные музеи ВДНХ

Музейные пространства ВДНХ в прошлом году посетили порядка 2 млн человек, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Самой популярной выставочной площадкой стал крупнейший в стране тематический центр «Космонавтика и авиация», где побывали около 570 тыс. человек. Осенью там открылась постоянная экспозиция «Авиация. Мечты о полете» с мультимедийными экспонатами и макетами отечественных самолетов.

На втором месте по посещаемости — павильон «Макет Москвы», который принял более 440 тыс. гостей. На третьем — Музей гаража особого назначения ФСО России (180 тыс. человек).

По словам Сергуниной, на ВДНХ работают экспозиции, рассчитанные «на детей и взрослых с самым широким кругом интересов: от науки и техники до искусства и культуры». «Выставочные площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ. Сейчас это уже не просто отреставрированные павильоны, а настоящие точки притяжения для москвичей и гостей города», — подчеркнула она.

Экспозиционные пространства в основном располагаются в центральной части ВДНХ. Они объединены в кластер под названием «Музейный город». В прошлом году здесь открылся музей «Биотех», экспозиции которого посвящены современным биотехнологиям: от создания вакцин до производства инновационных материалов.

На ВДНХ также работает выставка «12 признаков живого» с применением технологий дополненной реальности. Ее концепцию разработали ученые-биологи и художники. В экспозицию вошли традиционные экспонаты и произведения современного искусства, которые показывают, как взаимосвязано все существующее на Земле и за ее пределами.

Еще одна новая площадка — центр дизайна La Atmosfera, где предлагают посетить выставки современных художников, скульпторов, фотографов и послушать лекции о культуре.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.