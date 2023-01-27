Марка Omoda представит в России новый седан в 2023 году

Модельная линейка китайского бренда Omoda (входит в Chery) пополнится в 2023 году в России новым седаном. Эксперты полагают, что на российском рынке представят модель Arrizo 6 Pro, хотя официального подтверждения этой информации пока нет, пишет 26 января портал Autonews.

В Китае этот седан представлен с полуторалитровым двигателем мощностью 116 л.с. Помимо этого, доступна версия с турбомотором мощностью 156 л.с. Оба силовых агрегата работают совместно с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Пока в России с осени 2022 года представлена только одна модель Omoda — кроссовер C5. Машина доступна с одним турбомотором мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Автомобиль предлагается в трех вариантах комплектации.

8 декабря стало известно, что китайский кроссовер Chery Omoda 5 (в России он официально представлен как Omoda С5) протестировала независимая организация EuroNCAP. Его безопасность была оценена на пять звезд из пяти возможных.

По итогам серии краш-тестов защиту водителя и взрослых пассажиров машины оценили в 87%. В испытаниях EuroNCAP принимал участие кроссовер Omoda 5 с мотором объемом 1,6 л, тогда как в России модель Omoda С5 представлена с полуторалитровым турбодвигателем.