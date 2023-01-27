Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро, которое ранее в пятницу приостанавливалось от станции «Курская» до «Партизанской» из-за человека на путях, к настоящему времени восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 27 января.

«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день человек упал под поезд во время его прибытия на станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии московского метро. В связи с происшествием было приостановлено движение, на место прибыли представители оперативных служб. Упавшего мужчину передали медикам, передает RT.