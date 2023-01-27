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Первые солдаты ВСУ прибыли в Германию для обучения обращению с БМП Marder

DPA: первая группа украинских солдат прибыла в ФРГ для обучения обращению с БМП Marder
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Фото: REUTERS/MATTHIAS RIETSCHEL
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Первая группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в ФРГ для прохождения обучения по эксплуатации боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые власти Германии планировали передать Украине. Об этом 27 января сообщает агентство DPA со ссылкой на источник.

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Как сообщает агентство, солдаты ВСУ накануне прибыли на авиабазу в Кельне и приступили к обучению.

Отмечается, что в скором времени в Германии также начнут обучать украинских танкистов управлению немецким основным боевым танком (ОБТ) Leopard 2.

Ранее, 26 января, глава минобороны ФРГ Борис Писториус завил о том, что обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января. Он также рассказал, что обещанные Германией танки Leopard 2 будут доставлены на Украину «до конца марта».

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Внутри ФРГ данное решение вызвало неоднозначную реакцию. Депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов. Позднее сотни жителей Мюнхена вышли в ночь на 26 января на улицы города с плакатами и транспарантами против поставок танков и вооружения Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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