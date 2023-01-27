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Сюжет:

Японский депутат раскритиковал поставки западных танков на Украину

Японский депутат заявил, что поставки западных танков Киеву только затягивают конфликт
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Поставки современных западных танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведут к тому, что конфликт будет затягиваться, а число жертв только расти, уверен депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки.

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«Германия приняла решение передать Украине 14 Leopard 2. Президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты также предоставят танки M1 Abrams. Одно можно сказать с уверенностью, что конфликт будет затяжным, а число жертв возрастет из-за предоставления Западом такого оружия», — подчеркнул политик 27 января в своем блоге.

Судзуки также обратился к премьер-министру страны Фумио Кисиде и главам других государств с тем, чтобы те приняли все необходимые и возможные меры для обеспечения мира на территории Украины. В качестве примера японский депутат привел опыт своей родной страны, которая, по его мнению, слишком поздно приняла решение о капитуляции во время Второй мировой войны.

«Если бы Япония капитулировала на полгода раньше, не было бы ни бомбардировки Токио, ни битвы за Окинаву, ни тем более ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки», — добавил политик.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Между тем изданию Politico удалось выяснить, что танки будут переданы Киеву в экспортной комплектации и не будут обладать секретным броневым сплавом на основе урана.

В свою очередь кабмин Германии подтвердил решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. Первые танки могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ. Он также добавил, что власти России отмечают рост вовлеченности западных стран в украинский конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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