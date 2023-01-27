Японский депутат раскритиковал поставки западных танков на Украину

Поставки современных западных танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведут к тому, что конфликт будет затягиваться, а число жертв только расти, уверен депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки.

«Германия приняла решение передать Украине 14 Leopard 2. Президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты также предоставят танки M1 Abrams. Одно можно сказать с уверенностью, что конфликт будет затяжным, а число жертв возрастет из-за предоставления Западом такого оружия», — подчеркнул политик 27 января в своем блоге.

Судзуки также обратился к премьер-министру страны Фумио Кисиде и главам других государств с тем, чтобы те приняли все необходимые и возможные меры для обеспечения мира на территории Украины. В качестве примера японский депутат привел опыт своей родной страны, которая, по его мнению, слишком поздно приняла решение о капитуляции во время Второй мировой войны.

«Если бы Япония капитулировала на полгода раньше, не было бы ни бомбардировки Токио, ни битвы за Окинаву, ни тем более ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки», — добавил политик.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Между тем изданию Politico удалось выяснить, что танки будут переданы Киеву в экспортной комплектации и не будут обладать секретным броневым сплавом на основе урана.

В свою очередь кабмин Германии подтвердил решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. Первые танки могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ. Он также добавил, что власти России отмечают рост вовлеченности западных стран в украинский конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.