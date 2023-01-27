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В «Ростехе» опровергли сообщения о «снарядном голоде» российских войск

Глава «Ростеха» Чемезов: разговоры о «снарядном голоде» российских войск — полная ерунда
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российская оборонная промышленность с начала специальной военной операции (СВО) в разы нарастила производство боеприпасов. Об этом в пятницу, 27 января, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, комментируя публикации в украинских и западных СМИ о якобы «снарядном голоде», который испытывают российские военнослужащие.

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«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков», — сказал Чемезов в интервью «РИА Новости».

В то же время он отметил, что расход боеприпасов всех типов, включая патроны для стрелкового оружия и артиллерийские снаряды, действительно является высоким.

Ранее в этом месяце сообщалось, что РФ производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые ее конкуренты. Так, отмечалось, что российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США.

Также в январе в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что оружейный дивизион концерна в 2022 году побил 20-летний рекорд по оружейному производству, превысив на 40% выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия по сравнению с показателями 2021 года.

Еще 20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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