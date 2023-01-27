Новогоднюю елку убрали с Соборной площади Кремля

Новогоднюю елку, которая стояла на Соборной площади Кремля, демонтировали. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

В беседе с «РИА Новости» она уточнила, что древесину новогоднего дерева отправят на переработку. Традиционно из нее изготавливают сувениры.

Главную новогоднюю ель страны спилили в декабре 2022 года в подмосковном Волоколамском округе. К выбору дерева приступили еще минувшим летом. При этом на месте сруба в рамках ежегодной акции «Лес Победы» высадят несколько сотен новых деревьев.

Возраст ели — 95 лет, ее высота достигала 27 м.

Новогоднее дерево доставили на Соборную площадь Кремля 14 декабря. Традиция по установке живой ели в Москве сохраняется с 1996 года.