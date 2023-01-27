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Украинская беженка шокировала британку отношением к мусульманам

Channel 4: гражданка Великобритании была шокирована отношением украинской беженки к мусульманам
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Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN
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Жительница английского Бирмингема была шокирована отношением украинской беженки к местным жителям, среди которых представители разных национальностей и вероисповеданий. Об этом 25 января она рассказала в интервью телеканалу Channel 4.

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Британка по имени Андреа разместила беженку с Украины и ее сына у себя дома. Вскоре после заселения украинка пожаловалась, что «в этом районе слишком много мусульман».

«Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи», — заявила Андреа.

По ее словам, наибольшее недовольство украинки вызвало то, что ее сын пошел учиться в школу, где большинство детей были азиатами и темнокожими. В итоге жительница Бирмингема и ее гостья решили обоюдно разорвать соглашение о проживании.

Ранее, 21 января, сообщалось, что полиция выгнала трех украинских беженок из приюта в Гамбурге Причиной этого стала перепалка украинок. Участниц конфликта призвали покинуть приют. Беженки были вынуждены ночевать в парке, обратно в приют их пустили только утром.

В конце прошлого года газета Financial Times написала, что европейские страны, уставшие от беженцев с Украины, начинают принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами. При этом в ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.

В настоящее время, как сообщила 26 января еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, в Евросоюзе (ЕС) находится 4 млн беженцев с Украины.

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