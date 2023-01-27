Посол Украины потребовал запретить отцу Новака Джоковича приходить на Australian Open
Федерация тенниса Австралии должна запретить отцу Новака Джоковича, Срджану Джоковичу, посещать Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) до конца турнира, считает украинский посол в стране Василий Мирошниченко. Об этом он заявил 27 января в эфире радиостанции ABC.
Дипломат считает, что Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) должна запретить Срджану Джоковичу появляться на трибунах чемпионата до конца турнира по причине того, что тот фотографировался вместе с российскими болельщиками на фоне российского флага и Z-символики, а также выкрикивал дружественные российско-сербские лозунги.
«Это неприемлемо <…>, и за это должны быть введены соответствующие санкции», — заявил Мирошниченко.
Причиной скандала стали кадры видеозаписи, на которых Срджан Джокович после победы его сына над Андреем Рублевым сфотографировался с российским флагом и выкрикнул фразу «Да здравствуют русские!».
До этого, 25 января, болельщики из России и Сербии устроили акцию с флагами РФ во время одного из матчей Открытого чемпионата Австралии. Некоторые из них также носили майки с буквой Z. По словам атамана австралийского казачества Семена Бойкова, некоторых участников акции арестовала местная полиция.
17 января Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский флаг на трибуны Australian Open. В заявлении организации сказано, что такое решение связано с жалобами украинских зрителей. Под запрет также попал флаг Белоруссии.