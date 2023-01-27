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Посол Украины потребовал запретить отцу Новака Джоковича приходить на Australian Open

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Федерация тенниса Австралии должна запретить отцу Новака Джоковича, Срджану Джоковичу, посещать Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) до конца турнира, считает украинский посол в стране Василий Мирошниченко. Об этом он заявил 27 января в эфире радиостанции ABC.

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Дипломат считает, что Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) должна запретить Срджану Джоковичу появляться на трибунах чемпионата до конца турнира по причине того, что тот фотографировался вместе с российскими болельщиками на фоне российского флага и Z-символики, а также выкрикивал дружественные российско-сербские лозунги.

«Это неприемлемо <…>, и за это должны быть введены соответствующие санкции», — заявил Мирошниченко.

Причиной скандала стали кадры видеозаписи, на которых Срджан Джокович после победы его сына над Андреем Рублевым сфотографировался с российским флагом и выкрикнул фразу «Да здравствуют русские!».

До этого, 25 января, болельщики из России и Сербии устроили акцию с флагами РФ во время одного из матчей Открытого чемпионата Австралии. Некоторые из них также носили майки с буквой Z. По словам атамана австралийского казачества Семена Бойкова, некоторых участников акции арестовала местная полиция.

17 января Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский флаг на трибуны Australian Open. В заявлении организации сказано, что такое решение связано с жалобами украинских зрителей. Под запрет также попал флаг Белоруссии.

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