Захарова призвала посла фон Гайра прояснить позицию ФРГ по конфликту на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала посла Германии в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию немецкого правительства касательно позиции по украинскому конфликту. На эту тему она высказалась в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале.

Так, Захарова вспомнила недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая на заседании ПАСЕ 24 января призвала страны ЕС вместе делать больше для Украины. При этом Бербок открыто заявила, что страны Запада «воюют с Россией». Однако, как позднее прокомментировало эти слова внешнеполитическое ведомство ФРГ, «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине», напоминает «Газета. Ru».

В этих двух заявлениях от немецкой стороны прослеживается явное противоречие, на что и указала представитель российского МИДа.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — призвала Захарова.

Ранее, 25 января, она уже комментировала высказывание Бербок. Тогда Захарова заметила, что эти заявления говорят о заранее спланированной против России войне.

В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Берлин готов сформировать два танковых батальона, на первом этапе отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отмечал, что поставки немецких танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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