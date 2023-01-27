Реклама
Прямой эфир
Мир
США намерены поставить Украине танки Abrams без секретного оборудования
Общество
Главный IT-специалист ФТС был задержан за взятку в 25 млн рублей
Мир
Правительство Индонезии осудило акции с сожжением Корана в Стокгольме
Общество
В Коми сотрудники полиции спасли троих новорожденных медвежат
Мир
Трамп заявил о способности за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине
Мир
Япония ввела санкции на экспорт радиоактивных материалов и медицинских изделий
Мир
Bloomberg узнало о юридических основаниях ЕС использовать замороженные активы РФ
Мир
МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине
Мир
Сына премьера Японии обвинили в злоупотреблении служебным положением
Мир
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Здоровье
Работников на удаленке предупредили о повышенном риске тромбоза
Мир
МИД РФ призвал Германию прояснить свою позицию в украинском конфликте
Сюжет:

Захарова призвала посла фон Гайра прояснить позицию ФРГ по конфликту на Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала посла Германии в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию немецкого правительства касательно позиции по украинскому конфликту. На эту тему она высказалась в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале.

Не танк, так этак: ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн
В Брюсселе обсудили «план мира» Зеленского, о санкциях против РФ не договорились

Так, Захарова вспомнила недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая на заседании ПАСЕ 24 января призвала страны ЕС вместе делать больше для Украины. При этом Бербок открыто заявила, что страны Запада «воюют с Россией». Однако, как позднее прокомментировало эти слова внешнеполитическое ведомство ФРГ, «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине», напоминает «Газета. Ru».

В этих двух заявлениях от немецкой стороны прослеживается явное противоречие, на что и указала представитель российского МИДа.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — призвала Захарова.

Ранее, 25 января, она уже комментировала высказывание Бербок. Тогда Захарова заметила, что эти заявления говорят о заранее спланированной против России войне.

В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Берлин готов сформировать два танковых батальона, на первом этапе отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отмечал, что поставки немецких танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023