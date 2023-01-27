Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль, временно ограничено движение в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в пятницу, 27 января, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

На место прибыли аварийные службы. Причины происшествия не уточняются. О пострадавших не сообщается.

Из-за ограничения движения в дептрансе призвали водителей выбрать альтернативные маршруты.

Ранее, 17 января, легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» и загорелся на МКАД. Тогда уточнялось, что авария произошла на 101-м км дороги. О пострадавших также не сообщалось.