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Защитник Угледара рассказал «Известиям» об оборонительной тактике противника

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Угледар — одна из важнейших точек на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Российские войска вплотную подошли к нему с юга и выбили ВФУ из нескольких поселков на восточных подступах к городу. Начинают окружение с севера, но противник изощренно сопротивляется.

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Корреспонденты «Известий» побывали на позициях 3-го батальона 1-го армейского Донецкого корпуса, который наступает на город с востока.

«Тактика обороны у противника очень простая: при малейшем нашем давлении они начинают бить из артиллерии по населенному пункту, по мирным жителям. Это происходит везде — и в Артемовске, и на том же горловском направление, где наши ребята постепенно продвигаются вперед», — рассказал Константин Кузьмин с позывным Шахтер, командир 3-го батальона территориальной обороны имени 383-й Шахтерской дивизии.

Город Угледар — примерно в 50 км от столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). До 2014 года в нем проживало чуть более 14 тыс. человек. Сейчас это стратегически важная точка для всей украинской обороны на донецком направлении — в 20 км севернее находится Курахово — важнейший логистический узел, на который замкнута вся украинская оборона от Славянска и Краматорска и до самого запорожского направления.

За восемь лет вооруженные формирования Украины (ВФУ) возвели там четыре рубежа обороны, которые опираются на особенности рельефа местности. Поэтому самое удобное направление атаки на этот важнейший логистический узел — со стороны Угледара.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»

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