Правительство Индонезии осудило акции с сожжением Корана в Стокгольме

Вице-президент Индонезии Мааруф Амин осудил недавно прошедшие акции в Стокгольме, в ходе которых активисты сожгли Коран перед зданием турецкого посольства. Комментарий индонезийского правительства опубликовало агентство Antara в статье от 26 января.

«Я не думаю, что это правильно, если это называется свободой самовыражения, если люди могут делать всё, что хотят, не обращая внимания на права других людей»,— приводит агентство слова Амина.

Политик сообщил, что Индонезия направила ноты правительствам Швеции и Нидерландов и вызвала послов этих стран в МИД.

По его словам, индонезийское правительство последовательно прилагает усилия для предотвращения любых конфликтов, возникающих из-за оскорбления религии. Если эти два инцидента не будут рассмотрены немедленно, они могут спровоцировать конфликт в других странах, предупредил Амин.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана с публичным сожжением копии Корана.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

Ответная акция прошла после этого у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 января на совместной пресс-конференции в Анкаре осудили сожжение Корана в Стокгольме. Дачич отметил, что сжигание книг — первый шаг к тому, чтобы кто-то сжигал людей.