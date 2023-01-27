Реклама
Прямой эфир
Мир
США намерены поставить Украине танки Abrams без секретного оборудования
Общество
Главный IT-специалист ФТС был задержан за взятку в 25 млн рублей
Мир
Правительство Индонезии осудило акции с сожжением Корана в Стокгольме
Общество
В Коми сотрудники полиции спасли троих новорожденных медвежат
Мир
Трамп заявил о способности за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине
Мир
Япония ввела санкции на экспорт радиоактивных материалов и медицинских изделий
Мир
Bloomberg узнало о юридических основаниях ЕС использовать замороженные активы РФ
Мир
МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине
Мир
Сына премьера Японии обвинили в злоупотреблении служебным положением
Мир
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Здоровье
Работников на удаленке предупредили о повышенном риске тромбоза
Мир
МИД РФ призвал Германию прояснить свою позицию в украинском конфликте

Правительство Индонезии осудило акции с сожжением Корана в Стокгольме

В Индонезии заявили, что сожжение Корана нельзя считать свободой самовыражения
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashraf Amra
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент Индонезии Мааруф Амин осудил недавно прошедшие акции в Стокгольме, в ходе которых активисты сожгли Коран перед зданием турецкого посольства. Комментарий индонезийского правительства опубликовало агентство Antara в статье от 26 января.

Уроки исламского: в Баварии школьников познакомят с мусульманством
Эксперты видят в происходящем в Германии новый виток мультикультурализма

«Я не думаю, что это правильно, если это называется свободой самовыражения, если люди могут делать всё, что хотят, не обращая внимания на права других людей»,— приводит агентство слова Амина.

Политик сообщил, что Индонезия направила ноты правительствам Швеции и Нидерландов и вызвала послов этих стран в МИД.

По его словам, индонезийское правительство последовательно прилагает усилия для предотвращения любых конфликтов, возникающих из-за оскорбления религии. Если эти два инцидента не будут рассмотрены немедленно, они могут спровоцировать конфликт в других странах, предупредил Амин.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана с публичным сожжением копии Корана.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

Ответная акция прошла после этого у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 января на совместной пресс-конференции в Анкаре осудили сожжение Корана в Стокгольме. Дачич отметил, что сжигание книг — первый шаг к тому, чтобы кто-то сжигал людей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023