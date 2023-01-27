Посольство РФ в США указало истинно «пострадавших» от западных санкций

Зарубежные предприниматели и компании первыми страдают от постоянного расширения нелегитимных санкционных мер, заявили дипломаты российской дипмиссии в США в четверг 26 января.

Они отметили, что с каждой новой волной экономических барьеров «очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода».

«Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. «Проверки на прочность» нам не в новинку. Убеждены, что от постоянного расширения ограничительных мер страдают в первую очередь зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Их возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами постоянно сужаются», — написали дипломаты в Telegram-канале посольства.

Сотрудники российской дипмиссии подчеркнули, что рынок РФ, невзирая на санкции, остается привлекательным для иностранных инвесторов.

«Россия была и остается открытой для налаживания деловых контактов. Но только на основании честного подхода, при соблюдении рыночных, конкурентных условий ведения дел», — резюмировали дипломаты.

26 января США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Причиной такого решения стали якобы действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Ранее в этот же день американский минфин расширил ограничения против юридических и физических лиц из России. Под санкции попали 15 физлиц, среди которых бизнесмены, политики и чиновники, а также свыше 30 организаций.

Кроме того, 26 января ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказал мнение, что санкции Запада против атомной отрасли РФ будут болезненными для многих стран. Он добавил, что ограничения Европы и США в отношении нефти и угля из России также нанесли ущерб их экономике, но все равно были приняты.

25 января российский министр финансов Антон Силуанов отметил, что антироссийские санкции выгодны США, при этом от них страдает экономика Европы. Он указал на то, что в западных странах инфляция бьет сорокалетние рекорды, а тарифы на коммунальные услуги растут даже сильнее, чем в России.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций вызвала прежде всего скачок инфляции у себя же. По его словам, власти европейских государств признают, что политика США ведет к деиндустриализации в регионе.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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