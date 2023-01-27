Bloomberg узнало о юридических основаниях ЕС использовать замороженные активы РФ

Евросоюз (ЕС) имеет юридические основания временно использовать порядка €33,8 млрд из замороженных активов Банка России для передачи Украине. Об этом юридическая служба ЕС уведомила представителей стран-членов блока, узнало агентство Bloomberg 26 января.

По информации издания, юридическая служба Совета блока сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Они включают дату прекращения, акцент на ликвидных активах и ясность в том, что основная сумма и проценты будут возвращены России в определенный момент.

Указывается, что некоторые страны ЕС обеспокоены юридическим обоснованием подобного шага и вероятным прецедентом, особенно в отношении использования замороженных активов российского Центробанка. Страны G7 и Евросоюза заявили, что не существует четких юридических оснований для ареста активов российских банков и перенаправления денег на Украину.

Ранее, 19 января, стало известно, что Еврокомиссия продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

Между тем 30 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

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