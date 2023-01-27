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При столкновении грузовика с автобусом в Приморье пострадали 14 человек

В ДТП с автобусом в Приморье пострадали 14 человек
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Фото: Управление МЧС РФ по Приморскому краю
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Столкновение грузовика и автобуса с 18 пассажирами произошло на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток. Пострадали водитель и несколько пассажиров автобуса, о чем стало известно в пятницу, 27 января.

Столкновение грузовика и автобуса с 18 пассажирами произошло около 9:00 по местному времени (2:00 мск). Прибывшие на место аварии сотрудники регионального управления МЧС России деблокировали пострадавшего в результате ДТП водителя автобуса.

«Далее он был передан медикам скорой помощи. По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель автобуса, 17 пассажиров доставлены в травмпункт г. Уссурийск для обследования, погибших нет», — сообщили в Telegram-канале МЧС Приморья.

Водитель грузовика получил сотрясение мозга и перелом. Его пришлось извлекать из кабины, так как машину деформировало.

По предварительной информации регионального УМВД, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и допустил столкновение. При аварии травмы получили семь человек. В приемное отделение Уссурийской центральной горбольницы доставлены 14 человек.

«Медики оперативно провели осмотры... шестеро пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Восемь пострадавших направлены на амбулаторное лечение», — рассказали в минздраве Приморья «РИА Новости».

26 января в городе Нефтеюганск (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) произошло столкновение большегрузов на 11-м км автомобильной дороги Нефтеюганск — Сургут. В результате погибли водители обеих машин.

23 января на трассе в Новосибирской области столкнулись минивэн Toyota Alphard и грузовик DAF с полуприцепом. Водитель Toyota и его молодая пассажирка погибли на месте.

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