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Аналитик Зварич перечислил выгодные валюты в 2023 году

Богдан Зварич: Выгодными станут вклады и облигации российских компаний, номинированные в юанях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Спрос на валюту в текущем году будет обеспечен увеличением импорта иностранных товаров в страну, при этом предложение валюты со стороны экспортеров будет снижаться из-за падения цен на товарных рынках. Всё это сместит спрос к иностранным валютам, отметил 27 января главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

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По его прогнозам, расти к рублю в 2023 году будут китайский юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ. Исключением станут валюты стран с проблемами в экономике и тех, что удерживают мягкую денежную политику при высокой инфляции (турецкая лира).

Причем покупка/продажа валюты в рамках бюджетного правила определяющую роль в курсообразовании рубля играть не будет, подчеркнул он.

«Особо стоит отметить и рост количества инструментов вложения в юанях, что позволяет не только купить валюту, но и получать процентный доход. Такими инструментами выступают вклады и облигации российских компаний, номинированные в юанях», — пояснил аналитик агентству «Прайм».

Зварич считает, что юань — наиболее приемлемый вариант для диверсификации. Валюта представляет одну из лидирующих мировых экономик, к тому же товарооборот России и Китая в ближайшее время будет только расти, что увеличит интерес к валюте этой страны со стороны бизнеса.

Ранее врио заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов спрогнозировал постепенное ослабление курса рубля в ближайшие месяцы.

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