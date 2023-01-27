Энергетики сообщили о возможности продавать золошлаковые отходы на бирже

«Интер РАО» первой из генерирующих компаний зарегистрировалась на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора.

Компания сможет размещать на бирже золошлаковые отходы (ЗШО), которые применяются в строительстве и на цементных производствах. Они образуются при сжигании угля на электростанциях, пояснили «Известиям» представители торговой площадки и подтвердили в «Интер РАО».



«На ЭТП появилось полностью новое направление — золошлаковые отходы. Лоты представлены на площадке компанией в сфере энергетики «Интер РАО». Мы рады, что к нам присоединился еще один крупный партнер. Очевидно, что в таких отходах будут заинтересованы цементные заводы, производящие из золошлаков цемент и бетон», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.



Золошлаковые отходы образуются в процессе сжигания угля в котле на тепловых электростанциях (ТЭЦ). Они используются для производства бетона, строительных смесей и др. Преимущество состоит в значительной экономии первичного сырья и ресурсов. Кроме того, конечный продукт обладает улучшенными свойствами.

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Вторым делом: энергетики начнут продавать отходы на бирже