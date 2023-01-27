Власти Запорожья посчитали заявления МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией

Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не соответствует действительности и является провокационной уловкой, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе», — сказал он «РИА Новости».

Рогов признался, что у него складывается впечатление, будто МАГАТЭ выполняет «политическую волю киевского режима и их хозяев». Те обеспокоены успешными наступательными действиями российской армии на запорожском участке фронта, что и пытаются замедлить любыми способами, в том числе, «распространяя дезинформацию», добавил он.

Ранее, 26 января, МАГАТЭ со ссылкой на находящихся на ЗАЭС экспертов, опубликовало заявление о мощных взрывах в районе станции, которые говорят о якобы ведущихся «военных действиях вблизи объекта».

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