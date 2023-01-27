Роскомнадзор пока не наказывал онлайн-кинотеатры за сериалы с ЛГБТ

В первом квартале 2023 года закон, которым запрещается пропаганда ЛГБТ, будет работать в профилактическом режиме, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре (РКН).

В ведомстве заявили, что «не выдавали предписания аудиовизуальным сервисам и не составляли протоколы за нарушение указанной нормы закона» — пока проводятся только мероприятия по разъяснению требований.

«Нормативными документами не предусмотрено создание и ведение реестра материалов или отдельных сцен фильмов и сериалов, которые нарушают закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Решение о наличии таких сцен принимается владельцами сервисов самостоятельно либо Роскомнадзором на основании экспертных заключений», — объяснили в РКН «Известиям».

При этом некоторые сервисы уже начали самостоятельно редактировать или убирать контент. Но в Роскомнадзоре подчеркнули, что до сих пор никаких требований и санкций по отношению к сервисам не предъявляли.

«С момента вступления в силу закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Роскомнадзор не выдавал предписания аудиовизуальным сервисам и не составлял протоколы за нарушение указанной нормы закона», — сообщили «Известиям».

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вопрос кадров: РКН пока не наказывал онлайн-кинотеатры за сериалы с ЛГБТ