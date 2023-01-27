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Рябков назвал контроль над вооружениями причиной деградации отношений США и РФ

Рябков: контроль США над вооружениями стал причиной деградации в отношениях с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Двусторонний диалог между Россией и США оказался заморожен из-за действий американских коллег, которые привели к контролю над вооружениями в «попытке оказать дополнительное политическое давление» на Россию. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в четверг, 26 января.

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По его словам, российско-американский диалог оказался заморожен, когда США столкнулись с решительным отпором России на Украине.

«Поэтому, да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — приводятся его слова на сайте МИД РФ.

Замглавы МИД РФ указал, что зашкваливающая агрессивность Соединенных Штатов, пытающихся нанести России «стратегическое поражение» в развязанной против нее тотальной гибридной войне, сделала практически невозможным конструктивное и плодотворное ведение дел с Вашингтоном по контролю над вооружениями в обычном режиме.

«Это, конечно же, не означает, что мы отказываемся от контроля над вооружениями как такового. Но эта сфера не может существовать в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий», — пояснил он.

Рябков указал, что для обеспечения долгосрочных решений по данному вопросу потребуется договориться с Западом о параметрах и принципах сосуществования, которые смогли бы обеспечить конфликтный потенциал на минимуме.

По его словам, любые подобные договоренности должны быть основаны на принципах равноправия и строгого паритета. К тому же, здесь не допустимы никакие односторонние уступки.

Ранее этим же днем Рябков указал, что Россия не будет насильно удерживать США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он напомнил о преамбуле к договору, в которой говорится о том, что стороны признают неразрывную связь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Эта связь имеет решающее значение при разговорах о сокращении стратегических вооружений.

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