Москалькова сообщила о договоренностях по обмену ранеными с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об итогах онлайн-встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Российская и украинская стороны обсудили вопрос обмена ранеными и пленными, о чем стало известно в пятницу, 27 января.



«Наше взаимодействие уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц. Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — написала Москалькова в Telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнула, что ключевое значение в решении этих вопросов — у Минобороны РФ и спецслужб.

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